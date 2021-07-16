大叔的愛大結局｜渣男田田激到網民瘋狂改劇名　網民最關心呢1集

【大叔的愛 / ViuTV / 田一雄 / 渣田 / 阿牧 / Anson Lo / 盧瀚霆 / 黃德斌 / Edan / 呂爵安】由日劇改編的港版《大叔的愛》今日（16日）迎來大結局，連日來引起全城追劇，劇迷看着由Edan飾演的阿田在多角戀之間猶疑不定，更是咬牙切齒，大叫「渣田！」，又質疑劇中人人都鍾情阿田，身為「大叔」的KK（黃德斌飾）只是其中1位「受害者」，認為劇名《大叔的愛》不夠貼切。



樓主指媽媽因追看《大叔的愛》而迷上BL劇，近日更成為MIRROR粉絲，狂熱行為令他及爸爸吃不消。（《大叔的愛》劇照）

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有人則發起討論，集思廣益幫《大叔的愛》改個更好的劇名，網民紛紛發揮創意，當中的建議勁爆笑！

1人1個幫大叔的愛改個更好聽的劇名▼▼▼

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劇迷看着由Edan飾演的阿田在多角戀之間猶疑不定，更是咬牙切齒，大叫「渣田！」。（ViuTV《大叔的愛》劇照）

除了劇情被網民熱烈討論，當中不少對白及經典場面被不斷「翻loop」，如「大支嘢」、「田田I love you」以及阿田的口頭禪「搞咩呀？」，均成為網絡潮語。另外，根據Google Trends香港搜尋顯示，本周一至四晚的集數來計，以第12集「見家長」的熱度最高，該集講到阿牧（Anson Lo飾）明白田田需面對家人的期望，加上梓芊（徐㴓喬飾）向田田表白，阿牧為成全對方的幸福，忍痛分手，慘情一幕，令不少觀眾心碎。

至於相關搜尋方面，除了由男子組合P1X3L成員George歐鎮灝飾演的男星SK引來網民關注外，Francesca（簡慕華飾）和Louis（Stanley邱士縉飾）在劇中曾到訪的貓Cafe「貓之茶房」，亦有不少人專門上網查詢。

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《大叔的愛》成功在網上帶起無數討論，有男網民曾在香港討論區發帖，表示同居女友也是該劇粉絲，不時拉着他討論劇中情節，樓主直言自己不熱衷此劇，但都會陪伴女友一起觀看，沒料女友突然就關鍵劇情問樓主意見，樓主心不在焉隨便回答，其答案立即惹怒女友，更引來悲慘下場。

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原文：大叔的愛｜黃德斌HeHe演出獲激讚 5大原因搶盡Edan/Anson Lo風頭