盤點歌手IG廣告數目　6名MIRROR成員排頭十　有人九成帖文是廣告

男子組合MIRROR近期接連代言大型廣告，包括著名手機品牌、連鎖快餐店炸雞等，多處可見相關廣告，而12位成員同時於Instagram洗版式發帖宣傳產品，引起巿民熱議。越來越多品牌選擇主力於社交平台投放廣告，到底現時的網絡廣告趨勢是如何？哪位是今期IG廣告量稱冠？



先看近期最多IG廣告的歌手▼▼▼

是次分析122位今年曾推出歌曲或演出的本地歌手Instagram，8月底至10月底期間，他們個人IG的廣告及與品牌合作帖文，包括廣告代言、出席品牌活動、贊助品等內容。

以帖文數目計算，MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）的IG品牌合作帖文最多，有40個，其次是同隊成員盧瀚霆（Anson Lo）及《全民造星II》亞軍、華納歌手張天賦（MC），均有超過30個相關帖文。

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歌手除了表演外，日常亦接拍不少廣告及與品牌合作，Instagram追蹤人數更由8萬至58萬不等。值得留意的是，由於各藝人廣告、品牌代言等收費不一，品牌帖文數目未必與實際收入成正比例。

在這班歌手中，平均逾半帖文是與品牌合作的廣告，尚未計算限時動態，傳統商業廣告、贊助等品牌合作，相信實際廣告或更多。其中以MIRROR成員的帖文品牌合作佔比最高，隊長楊樂文（Lokman）的帖文廣告佔逾9成，在24個帖文中，22個是品牌合作。

江𤒹生（Anson Kong）近兩個月發布的45個帖文中，有40個是品牌合作帖文，佔比88.9%，而盧瀚霆（Anson Lo）也有33個品牌合作帖文，但其社交平台定時發布不少日常生活照，平均每天1張，故廣告帖文佔比相較低。

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到底有哪些品牌的廣告呢？

在近兩個月MIRROR成員合作的七十多個品牌中，最多是時裝、化妝品及珠寶首飾品牌，其中目標顧客群不同，產品包括家電、零食、個人護理產品，以至名牌時裝、手袋、珠寶等奢侈品。