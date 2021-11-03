新冠疫苗｜三高危群組下周四起可打多針　料涉186萬人邊類最多？

公務員事務局局長聶德權今日（3日）表示，政府將於下周四（11日）起安排特定群組人士開始打第三針。按早前專家建議，接種第三針新冠疫苗加強劑特定群組人士包括免疫系統失調人士、長者等高危群組，政府估算186萬巿民需要多打一針，到底最多是哪類巿民？



先看科學委員會建議▼▼▼

本港新冠疫苗接種計劃自今年2月下旬展開至今，全港已有逾462萬人已接種至少一劑疫苗，其中443萬人已接種兩劑疫苗。科學委員會建議60歲或以上長者、長期病患者等高感染風險人士接種第三針。

在92萬已接種兩劑疫苗的60歲以上人士當中，52萬名長者接種科興，佔56%。科學委員會建議，若已接種兩劑科興疫苗高感染風險人士，包括長期病患者、長者、前線人員等，接種第三劑時可考慮轉用復必泰疫苗。至於已接種兩劑復必泰疫苗的高危群組接種第三劑疫苗時，不建議轉用科興疫苗。

除長者外，免疫系統失調人士同是高危群組，特別是患活躍癌症並接受化療或電療、曾接受骨髓或器官移植人士、服用抗排斥藥物人士均應接種第三劑疫苗，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，他們一旦受感染，死亡風險會較高。

委員會亦建議日常工作環境容易接觸病患、長者、抵港人士等的員工接種第三針，相關行業涉及約30萬名員工。政府早前已公布醫管局、安老院舍員工必須接種新冠疫苗，否則須自費定期進行病毒檢測。至於跨境司機，運輸及房屋局局長陳帆四月份時表示，約6,900名跨境貨車司機已接種首劑疫苗，佔活躍司機98%。

政府估算約186萬巿民需打第三針，其中92萬是已接種兩劑疫苗長者、至少30萬特定行業員工，以及超過10萬免疫系統失調人士，整體佔本地總接種疫苗人數42%，即每5名已接種2劑疫苗人士，有2人需打第三針。