漁護署誘捕野豬激嬲網民　網上輿論負評急增　誰是網上推手？

漁農自然護理署昨晚（17日）於深灣道以食物誘捕並人道毀滅7隻野豬，是早前宣布會定期捕捉並人道毁滅在市區出沒的野豬後的首次行動，事件引起各方關注。到底網民對今次的做法有甚麼看法？



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早前有輔警在北角處理一宗野豬發現案時遭野豬咬傷，事後漁護署宣布為應對野豬滋擾問題，將定期捕捉並人道毁滅在市區出沒的野豬，以減少野豬數目及野豬滋擾情況。

是次分析最近一周與野豬相關的Facebook、Instagram及論壇網上帖文，包括1,422個主帖及相關回帖，最多網民關注漁護署的做法是否人道，以及一則要求收回政策的聯署成為社交平台上熱度最高的帖文。

到底現時香港有多少野豬呢？漁護署2019年首次開展全港野豬數目調查的前期研究，根據初步推算，全港郊野地區約有 1,800 至3,300 頭野豬。野豬滋擾問題及投訴最嚴重的黑點分別是南區、中西區、大埔區及西貢區。

由於過往僅有野豬出沒報告或投訴數字，未能以野豬數量直接比較野豬繁殖數量及速度。分析數據，今次事件升溫緣於多個關注組網上反對今次漁護署的做法，其中最具影響力的社交平台專頁包括發起聯署的香港動物報、香港野豬關注組、自然脈絡等環境及動物保育組織。

香港野豬關注組幹事黃豪賢今日（18日）於電台節目批評署方以麵包「誘殺」的做法卑鄙，表示同意政府應該立法阻止及教育市民不應餵飼野豬，但今次事件上署方沒有設過渡期。漁護署助理署長陳堅峰則指，昨晚處理手法人道，行動不會改變野豬習性，日後亦會繼續採取類似方式。