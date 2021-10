施政報告｜政府續推2050年碳中和　減碳排放影響巿民電費？

特首林鄭月娥發表今屆任內最後一份《施政報告》,其中一項目標是2050年前香港實現碳中和,期望2035年先把碳排放量從2005年的水平減半。政府將公布《香港氣候行動藍圖2050》,定下減碳排放策略和措施,究竟現時全港的碳排放情況如何?



截至今年7月,全港有約269萬家庭住宅,現時每月住宅住戶人均用電量約0.0015太焦耳。林鄭月娥提出目標是在2050年或之前,商業樓宇用電量較2015年減少三至四成,以及住宅樓宇用電量減少兩至三成,並希望在2035年或之前能達到以上目標的一半。

就去年《施政報告》提出在2050年前達致碳中和,林鄭月娥昨日進一步解釋減碳工作必須針對發電、運輸界別和廢物處理三方面。中期目標是改變本地電廠的燃料組合,在2035年或之前停用煤作日常發電,現時燃煤發電的比例已較2019年減近半。

港燈昨發稿表示會全力配合政府提出的「淨零發電」策略和目標,去年港燈使用天然氣發電的比例已經增加至佔總發電量約一半,相比2005年,碳排放量已減少約 25%。而中電亦表示歡迎及支持今次《施政報告》,中電會致力逐步淘汰燃煤發電,並開發更多零碳能源以滿足香港電力供應,現時中電的可再生能源發電主要有太陽能及風能發電。

港燈指,預計2030 年中所有燃煤機組會全面退役。中電上月底(23日)曾宣布,計劃在2040年年底前淘汰燃煤發電,轉以氫能發電為主。中電承認「能源轉型」項目涉及龐大開支,將影響電費,但有關投資將攤分30年,加上轉用可再生能源後的燃料費支出大減,估計電費可維持穩定,相信電費加幅不會如市民擔心般高(won't be as much as people fear)。