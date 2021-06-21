唔嘟安心出行要填紙仔　男友唔記得女友手機號碼　1句話火上加油

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-21 16:59

疫情下到餐廳食飯除了可使用「安心出行」手機程式外，也可以選擇「填紙仔」留下個人資料及聯絡方法，但原來填紙仔隨時會成為情侶吵架的火藥引！有女生在討論區上發文狠批男友，指他們到餐廳吃飯時，她叫男友幫忙填紙仔，但對方卻未能記起她的手機號碼，反稱智能手機十分方便，「仲使乜記號碼」，這句話令她加倍憤怒！

填紙仔竟然也成為了情侶爭拗的爆發點！（資料圖片／歐嘉樂攝）

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樓主在香港討論區上發文，直指「好嬲！入餐廳『填紙仔』發現男友唔記得我電話號碼」。她在文中提到，早前到餐廳吃飯時叫男朋友幫自己填寫個人資料後再交給她簽名，但男友卻問她電話號碼是什麼，立即令她大呻「有冇搞錯啊，連我電話號碼都唔記得」。樓主嬲爆大鬧男友「點解可以咁」，但他卻笑笑口地說「手機而家咁方便，撳個掣就打到電話，仲使乜記號碼」。

【點擊下圖男友唔記得女友手機號碼帖文內容 ▼ ▼ ▼】

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有網民認為樓主小事化大、小題大做，直指現時沒有多少人會記電話號碼，樓主要求無理，更批評她「叫人幫，仲要鬧對方，自己唔覺有問題？」。不過亦有人認同樓主，指男友「又離譜咗啲」，記得身邊人的手機號碼是情趣，亦是親密印記，就算掉了電話亦可保持聯絡。有網民亦笑言，可能是樓主電話號碼太難記，「換過個靚number畀佢易記啲」。

（香港討論區）

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