港鐵被揭外判商最低工資聘清潔工　薪酬比全港平均時薪少兩成

本地藝術家程展緯擔任港鐵外判清潔工，揭工友待遇欠佳，工作量多且僅領取最低工資。現時最低工資每小時37.5元，究竟一班港鐵清潔工與全港平均清潔工薪酬相比待遇如何？與其他工種比較又相差多少？



根據統計處今年第2季《工資及薪金總額按季統計報告》，全港一般清潔工平均每天工作8小時，與港鐡清潔工一樣，但平均時薪達50.4元。而全港廁所清潔工平均每天工作9小時，時薪47.9元，港鐡清潔工的薪金較全港兩類清潔工少至少2成。

若將港鐵外判清潔工薪酬與其他行業比較，中式餐館洗碟工和保安員平均月薪達1.4萬元，與港鐵清潔工的7,800元比較相差8成。

程展緯早前指，若食環署的公共廁所每小時人流高於300人次，便要聘請專責廁所服務員，而港鐵每個車站則由2名工友兼顧廁所外及大堂等範圍的清潔工作。食環署外判廁所事務員薪金較港鐵高，以大埔站隧道口公廁清潔工為例，時薪已升至53元。

現時港鐵清潔工不屬於政府外判制度，工作由承辦商負責，兩間外判公司分別是ISS Facilities Services Limited和永順清潔服務有限公司。

港鐵2017年批出與2間清潔公的合約。（港鐵網站截圖）

根據港鐵過去合約公告，2017年11月一筆過以5.46億及3.76億元支付予兩間公司，惟沒有公開合約適用年期，故未能得知實際每年用於外判清潔工的比例。

港鐵過去每年收入大多約550億元，去年在疫情影響下，客運業務和車站商務收入大減，總數減至425億元。

根據港鐵2020年財政報告，連同物業發展利潤、其他業務收入等，共創造525.8億元經濟價值可用於各項開支，其中供應商及業務夥伴相關的經營成本，以及員工薪酬分配最大部分，分別佔169億及151億元。