全港戲院票價最多相差3倍　呢區居民睇戲平均130元！

12月聖誕假期將至，各大戲院電影上畫。今年初UA院線結業後，部份戲院由其他院線接手，陸續在今年重新開張營業。電影票價受影院類型、播映時間影響，究竟全港戲票價格相差多少？哪一個地區的戲院最貴？



即看各戲院票價▼▼▼

是次以《蜘蛛俠：不戰無歸》上映後首個周末的成人正價戲票比較，不包括全景聲、IMAX、4DX等進階版本。2018年開幕、位於荔枝角 D2 Place 的韓國連鎖電影院 CGV Cinemas 的票價最低，成人正價戲票維持55元一張。

最貴的在ACX Cinemas 北角匯 12人VIP House院和銅鑼灣Cinema City Victoria 14人影院，約200元一張戲票。撇除小型或貴賓影院以外，中環英皇戲院娛樂行65人影院和百老匯 PALACE ifc 181人影院票價亦分別值160元和150元。

按地區平均比較，深水埗區的戲院票價最低，平均少於70元。中西區和灣仔區的戲票則最貴，約130元一張，最貴戲院主要位於中環、金鐘等地，根據香港戲院商會資料，目前最貴戲票的戲院是英皇娛樂行戲院的貴賓影院，票價每張290元。

戲院主要集中在油尖旺、觀塘及港島東三地區，單在旺角和尖沙咀已分別有5間戲院，銅鑼灣、九龍灣和屯門亦各有4間，至於大埔區內唯一戲院「嘉禾大埔」於今年10月開幕。

今年初，電影公司高先（Golden Scene）於堅尼地城的開設首間戲院「高先電影院」，上映主流商業及其他電影。受疫情影響，戲院停業多時，UA 戲院於今年3月宣布結業，部分戲院由其他院線接手營運，6間今年重新開幕。