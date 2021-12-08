Spotify數據預測　MC張天賦、曾比特有望撼贏大熱Edan拎新人獎？

先睇Spotify十大新人歌曲🔽🔽🔽

臨近年尾，又是樂壇派成績表的時候。今年樂壇新人輩出，包括MIRROR成員Edan呂爵安、Lokman楊樂文，以及同是《全民造星》出身的MC張天賦及Mike曾比特、Gigi張蔓姿等一同「爭獎」，競爭相當激烈！「01研數所」分析音樂串流平台Spotify數據，嘗試預測今年新人獎走勢，發現這三個男新人大熱叮噹馬頭，更有黑馬或後來居上！



Spotify香港區今年每周串流播放數據顯示，截至11月25日，MIRROR成員Edan呂爵安年初推出的第一首個人單曲《E先生 連環不幸事件》已累積逾650萬次播放，拋離其他新人的派台歌，歌曲早於1月已經推出，有較長時間累積播放量。Edan呂爵安今年單飛出道十分「搏盡」，年內已推出三首個人單曲及兩首合唱；其中《小諧星》及《My Apple Pie》亦能登上新人歌曲串流前十名，大有機會問鼎各大頒奬禮的新人獎。

不過，同樣是《全民造星》出身的MC張天賦以及Mike曾比特亦於今年出道，二人唱功了得，被視為Edan呂爵安的最大對手。其中MC張天賦一首R&B情歌《反對無效》持續熱播，播放量僅次於《E先生》排第二；接近年底再推出失戀苦情新歌《記憶棉》獲樂迷大讚，更至少五周蟬聯Spotify冠軍位置，力壓所有對手。

至於「靚聲」Mike曾比特兩首苦情主打歌《我不如》及《我不是曾比特》亦一同排在新人歌曲串流前十。值得留意的是，由「試當真」成員蘇致豪及許賢化身MC $oho & KidNey推出的話題之作《係咁先啦》，亦於9月底以一周22.5萬次播放成為冠軍歌，連同新歌《跌嘢唔好搵》、《Black Mirror》，二人很有可能登上今年的樂壇頒獎台。今年最熱播的十首新人單曲中，全由Edan呂爵安、MC張天賦、Mike曾比特及MC $oho & KidNey (蘇致豪、許賢）四個單位包辦。

究竟哪個新人串流量最高？Spotify香港上，Edan呂爵安所有歌曲合共串流量已超過1,100萬次，而MC張天賦及Mike曾比特串流量均超過500萬次，大有可能後來居上。作為新組合大熱，MC $oho & KidNey亦有逾400萬次播放，力爭獎項。至於ERROR成員193郭嘉駿今年雖然只推出一首個人單曲《睡到三點》，但串流量亦已破百萬次。