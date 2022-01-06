收緊防疫禁晚市堂食　即睇網民反應　有位歌手網上聲勢直迫袁國勇

Omicron變種病毒殺入社區，政府宣布收緊防疫措施，周五（1月7日起禁晚巿堂食及關閉十多個指定場所。究竟網民反應如何？網民除關注禁食肆晚市堂食外，數據顯示網民酒吧、健身中心、戲院等被迫停業場所成焦點，而呢位歌手的網上聲量趨勢更與袁國勇、梁卓偉等政府專家顧問一同急升！



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是次分析2022年1月1日至1月6日與疫情相關的Facebook、Instagram及討論區帖文，合共5,216個主帖及10.6萬個回帖，網民熱度於政府宣布收緊防疫措施當日急升。

網民對「封關」的負面熱度比例最高，由於早前曾網傳政府會全面封關，引起巿民關注，政府當日迅即澄清並無此計劃。根據最新防疫措施，現時禁止8個國家的航班來港。

酒吧、599F章下15類表列處所需關閉14日，在眾多表列處所中以酒吧的熱度值最高，其次是健身中心、戲院及主題公園，部分網民關注已購門票安排，紛紛到相關公司社交專頁留言查詢。

政府宣布收緊防疫措施當日，除了特首林鄭月娥、政府專家顧問袁國勇及梁卓偉醫生外，歌手張敬軒的聲量趨勢同時颷升。原因是政府收緊社交距離措施，多個大型活動需取消，包括張敬軒餘下8場演唱會將延期，令觀眾大感可惜。