Omicron｜林鄭指收緊貨機檢疫或釀加價潮　數據分析香港空運現況

Omicron變種病毒於社區蔓延，源於個別機組人員感染同住家人或違反檢疫安排，當局其後收緊措施，包括要求貨機機組人員於檢疫酒店隔離7日。特首林鄭月娥日前出席立法會答問大會時表示，相關措施會影響空運運載力，令商品價格上升，影響全港市民。



究竟現時本港空運運載量多少？佔整體進口量多少？疫情下如何受影響？收緊機組人員檢疫措施又如何影響市民？



疫情兩年，本港一直收緊入境，但部分「對經濟及社會運作至為重要」的人士可享用豁免檢疫安排，包括貨運業。

機管局數據顯示，機場空運總載貨量（包括裝卸貨量）於疫情前約為一年460萬公噸，2020年曾跌至約440萬公噸，至2021年已回升至接500萬公噸水平。據國際機場協會，2020年香港機場國際貨運吞吐量位例全球第一。

因應有個別機組人員感染同住家人或違反檢疫安排引發新一波疫情，當局要求貨機機組人員於酒店隔離增至7日。林鄭昨日到立法會接受質詢時指，收緊措施的後果很快會顯現，「因為香港空運、貨運承受力已經大幅下降」，又預告新鮮物品、電子產品及藥物供應將受影響，更可能會加價。

按貨值計算，去年首三季空運貨品進口值達2.3萬億元（當中包括轉口貨品），約佔同期包括經空運、港口、陸路等途徑的總進口貨值的48%。不過，空運貨品本身價值相對較高，因此金額佔比較大，檢疫措施主要對行業生意有影響。若以貨物重量計，空運總載貨量一年約為港口貨物吞吐量的1%。另外，多名業內人士預料，受影響貨物多為貴價食材、電子零件等，初時對民生影響或有限。

檢疫措施收緊後，國泰航空於去年12月31日宣布暫停長途貨運航班一周。翻查資料，國泰去年11月空運貨物運載量約13.5萬公噸，約佔當月機場約空運貨物總運載量的28%。

至於疫情期間空運業從業人員受到多大影響，從人數來看，疫情前包括客貨運服務、貨運代理服務、地勤服務的就業人數超過6萬人，疫情下漸漸萎縮，至2020年第四季國泰大裁員並關閉港龍業務，就業人數大跌近8,000人。