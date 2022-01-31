疫情｜傳政府時薪$390徵退休紀律部隊助圍封　同醫護比是否高薪？

【香港疫情／Omicron／Delta／工作人員酬金】本港新冠肺炎Omicron及Delta變種病毒疫情嚴峻，連日新增逾百宗確診，葵涌邨亦大爆發，疫情更有向多區擴散迹象。臨近農曆新年，香港01接獲消息指出，公務員事務局向退休紀律部隊人員招手，召募專隊成員應對新年期間確診大廈「圍封及強檢行動」，時薪390元。消息一出引來網上熱論，有網民認為價格合理「新年3工」，亦有網民質疑時薪390元是太高，「10個鐘3900」、「啲錢真係亂咁用」。



葵涌邨逸葵樓、映葵樓、夏葵樓先後被圍封禁足強制檢測。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續升溫，葵涌邨逸葵樓、映葵樓、夏葵樓先後被圍封禁足強制檢測，多區都出現確診個案。農曆新年將至，香港01接獲消息指出，公務員事務局發電郵向退休紀律部隊人員招手，召募專隊成員應對新年期間確診大廈「圍封及強檢行動」，即由1月31日至2月3日如有相關行動，會獲每小時390元報酬，工作包括到高感染風險樓宇上門探訪、協助居民登記、處理特別案例如協助長者、人流管制、維持秩序等。專隊行動時間約由下午5時至凌晨3時結束，行動亦可能在日間進行，實際時間視乎個別行動情況。

時薪390元是什麼概念？根據統計處資料，2021年第三季港人每月入息中位數20,000元，按定義每月工作22天、每天工作8小時計算，工時價值約113.64元（20,000元 ÷ 22天 ÷ 8小時），即390元相等於一般港人工作3小時以上。

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另外，退休紀律部隊人員時薪390元，相比其他政府招募的協助抗疫人員，例如醫護人員等，又屬於什麼水平呢？

參考政府2020年推出的「普及社區檢測計劃」，招募了逾6000名醫護人員協助採樣工作。當時西醫工會會長楊超發向傳媒透露，港府有發電郵招攬工作人員，根據電郵，會以時薪800元、600元及300元，招募醫護人員出任主管、副主管及收集員。以收集員300元時薪比較，與退休紀律部隊人員時薪390元相差三成。