搶購潮｜16款超市食米售價飆升　金象金鳳貴逾10元　即看邊度最抵

第五波疫情嚴峻，不少市民擔心食物供應會受影響，紛紛預早搶購糧食。「01研數所」翻查消委會網上價格一覽通，發現今個月內至少17款白米加價或優惠「縮水」，整體售價平均升幅接近4%，更有三款較月初貴超過10元。另外，有款食米在不同超市價可相差達兩成，以下即看各款食米詳細價格，以及邊度最抵買。



「01研數所」利用消費者委員會網上價格一覽通網站，比較不同超市中，26款五公斤裝或以上的白米，於2月1-14日的售價，發現當中有17款白米於至少一間超市中價錢上升，比例超過65%！

當中金象牌頂上茉莉香米（5公斤裝）於其中一間超市月初售價較優惠，只售60元；其後惠「縮水」，至2月14日價格為75元，變相加價15元，升幅達25%。另外，金鳳其中一款5公斤裝泰國香米，亦因優惠減少而較月初貴13元，最新售98元。

以同一款食米於四間的超市平均售價作比較，金鳳其中一款5公斤裝泰國頂級香米，均價由月初85元升至現時的98元，升幅逾15%。另外袋鼠牌精選絲苗米（5公斤）、金香茉莉香米王（5公斤）均價亦分別升超過10%。26款食米售價平均升幅接近4%。

此外，部分食米於不同超市售價相差不小，例如金象牌頂上茉莉香米（8公斤）於不同超市價格相差可達13元，在不同地方購買櫻城牌日本品種珍珠米（5公斤），價錢亦相差11元。

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僅四款食米較月初減價，包括皇族白象泰國香米（8公斤）、得寶精選香米（8公斤）、金田禾珍珠米（5公斤），以及櫻城牌日本品種珍珠米（5公斤、其中一間超市），詳情可參考上圖，一切資料以商戶最新公布為準。

消委會主席林定國周日（13日）於電台節目表示，有留意到日用品及食品價格轉變，或與運輸成本及供應相關。他呼籲市民理性消費，不要過量購買，又提到港府已獲內地保證，會確保内地蔬菜及鮮活食品運輸，籲市民毋須擔心供應問題。

此外，政務司司長李家超上周六（12日）晚會見記者時強調，中央及廣東省都會採取措施，充分保障香港的鮮活食物、蔬菜及生活必需品的供應。