蔬菜批發價平均升一倍　菜芯、菠菜升幅最勁　即睇邊款較抵食

接連有跨境司機於內地確診，影響蔬菜供港，令菜價飆升。蔬菜統營處數據顯示，近月20款冬季蔬菜批發價全數上升，當中菜芯、菠菜等更貴逾2倍，而打邊爐熱門蔬菜如茼蒿、西洋菜、豆苗等就由高位回落。以下圖表呈現最新菜價走勢、即看食邊款最抵。



本港20款冬季蔬菜於1月21日至2月14日期間批發價全數上升，當中菜芯批發價由每斤5.1元飆升至18.9元，升幅超過2.6倍。同期菠菜批發價亦急升逾兩倍，至每斤18.5元，不過已較前每斤22.4元高位回落。

另外，打邊爐熱門蔬菜如茼蒿、西洋菜、油麥菜等的批發價等均稍為回落，不過仍較上月貴。整體20款蔬菜批發價平均升幅達129%，疫情下市民無可避免要捱貴菜。

過去大半月，多款時令蔬菜批發價甚為波動，其中豆苗批發價一度逼近40元一斤，現時回落至每斤25.1元。茼蒿亦由最低每斤7.3元，一度升至近24元一斤。

至於近期加幅較小的日常蔬菜包括有青白菜、番茄等，最新批發價分別每斤8.1元及13元，或較其他蔬菜抵食。

特首林鄭月娥昨日（15日）表示，中央關注供港物資，不過今次疫情下因部分司機確診或所住大廈有個案，估計有兩成司機做不了貨運工作。她指，運房局會負責非醫療物資安排，加快招募更多司機，並且會聯絡海運公司，研究能否循水路運送物資到港。