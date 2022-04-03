疫情影響博彩稅收入減　六合彩跌7成　呢個項目淨收入最多達150億

疫情持續逾兩年，投注站多度關閉，影響本港博彩業。2020年六合彩曾暫停近8個月，稅務局年報顯示2020至21年度博彩稅收下跌5%，究竟疫情下六合彩、賽馬、足球各項博彩馬會投注淨收入有多少？各項目為政府貢獻多少稅收？



根據稅務局2020至21年報，足球比賽的投注額最高，馬會投注額淨收入達150億元，相信與歐洲國家盃有關；其次是日間賽馬，有100億元。博彩稅方面，由於賽馬的稅率較足球高22.5至25個百分點，足球及日間賽馬稅收同樣超過70億元，合共佔整體博彩稅收7成。

受疫情影響，博彩業淨收入較上年度少55億元，稅收減少13億元，較上年度下跌5%。

在2020至21財政年度期間，六合彩曾暫停8個月，場外投注站亦兩度關閉，直至去年5月恢復。馬場亦因應疫情實施不同程度防疫限制，包括閉門作賽、只容許預約人士入場、調整馬場開放時間等。

幾波疫情下，六合彩奬劵收益下跌逾7成，由77億跌至18億元。同期賽馬投注額淨收入反而有所上升，日間及夜間賽馬分別增加9900萬及7億元，夜間賽馬投注額上升1成，相關博彩稅收同時較明顯增加。

香港賽馬會早前指，六合彩攪珠是獎券基金的主要收入來源，由3月8日起增加至每星期兩次為基金增加收入，向社區內的有需要人士提供支援，應對香港疫情所帶來的挑戰。3月16日宣布，將向民政事務總署提供位於天水圍的電話投注中心設施，用以運作「居安抗疫」計劃下電話熱線。