回歸25周年｜選民人數激增　立法會60變90席　5張圖看港政制變化

回歸以來本港政制環境有一系列改變，以下從選民人數、男女及年輕委任諮詢組織比例、立法會撥款金額及議案數目、立法會及選委會人數等方面，回顧25年變化。



選舉事務處資料顯示，本港2003年登記選民人數約297.4萬，2021年增至約447.3萬人，增長超過50%。

港府現時有約500個諮詢及法定組織，這些組織向政府提供意見，或擔當執行公共職能的角色。2021年，有約4,600名社會人士獲委任於440個諮詢及法定組織中，擔任約7,100個職位。上述非官方成員中，女性佔35.2%，而於有提供年齡資料的約6,100名非官方成員中，35歲或以下青年成員共有906名，比例接近15%。

立法會於2020/21年延任一年，立法會主席梁君彥總結指，該年度立法會共通過了46項政府法案，比過去幾屆每年平均通過約20項，多出1倍以上。

立法會議席由最初60席增至90席。最新一屆90個議席，由20個地方選區議席、30個功能界別議席，以及40個選舉委員會界別議席組成。

選舉委員會增至由1,500人組成，委員來自五個界別，包括工商、金融界，專業界，基層、勞工和宗教等界，立法會議員、地區組織代表等界，香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界。