特首選舉｜李家超FB請網民留言　最多人提呢個議題　超過房屋醫療

特首選舉將於5月8日舉行，唯一候選人、前政務司司長李家超將於本周公布政綱，他上周於社交平台Facebook發文邀請市民提供意見。「01研數所」整理該Facebook帖文約2,500則公開回應，看看當中最常談論到哪些議題，網民最希望改善及解決的問題是甚麼？



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李家超上周四（21日）於其Facebook專頁上發布帖文「超哥聽你講」，邀請市民對香港的未來發展提供建議，截至本周一（25日）早上，共收到約2,500則公開回應，合共達22.4萬字（註：僅包括Facebook回覆）。

分析這些評論的關鍵詞，出現次數前三包括「政府」（978次）、「發展」（550次）、「問題」（540次）。而有關特定政策範疇的關鍵詞中，「通關」提及次數最多，被不少人認為是首要任務，談論次數更超過「房屋」、「醫療」、「經濟」、「教育」等議題。

李家超早前曾表示，知道「成個香港都關注」與內地通關，一旦當選會就與內地溝通，向內地坦誠說明香港的情況，了解內地對通關的要求。

近年本港社會經常談論「深層次矛盾」，不少人期望李家超上任後能著手解決。評論中，「深層次矛盾」亦不時被提起，有人指出高樓價、貧富差距等問題亟需解決，有人認為連交通也是要「專心解決」的「深層次」問題。不過，也有人僅要求「解決香港深層次矛盾」，但未指出「矛盾」的是甚麼？

留言：解決高樓價、貧富差距等深層次矛盾

另外，也有不少人提出急需解決的具體問題，如康文署場地「炒場」問題、職住分離、疫情下的數碼鴻溝等。

至於大家最希望改善的範疇是甚麼？於有提及「改善」的回應中，住屋討論次數多達39次，其次是醫療系統、政府行政效率及公務員制度等。不少留言希望來屆政府可改善市民的生活，當中大多都與加快公屋上樓、增建房屋有關。

不少立法會議員及建制政治人物、KOL均有表達意見，其中工聯會鄧家彪、陸頌雄，新民黨葉劉淑儀、容海恩，民建聯梁熙等的回覆都獲得不少關注（按「讚好」計）。此外，評論中有不少「千字文」，大多來自不同界別的代表，例如批發及零售界選委關百豪、香港的士小巴商總會理事長周國强等。