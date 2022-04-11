復課｜中小學幼稚園分階段復課　呢個年級最受影響網課最多

【復課/中學/小學/幼稚園】特首林鄭月娥今（11日）宣布4月底全港學校陸續復課，按計劃小學最快可於4月19日復課，中學則於中學文憑試核心科考試後（5月3日）恢復半天面授課。



自2020年疫情爆發至今兩年多，全港中小學及幼稚園斷斷續續回校上課，不少時間在家上網課，究竟疫情至今學生實際回校上課多少日？哪個年級最受影響？



受第五波疫情影響，全港學校於今年1月中下旬開始改上網課，至於3月17日開始提早放原定7、8月的暑假。政府今宣布4月底復課安排，教職員及學生每天上課前須快測，政府會提供1000萬套免費檢測包。另外，政府不會強制學生必須接種疫苗才能上課，但未打針的學生不可參加非學術活動。

疫情至今已橫跨3個學年，由2020年1月1日至2022年4月19日（特別假期完結日），扣除公眾假期及學校假期後，總上課日約465天。其中幼稚園至少184天為網課，佔約4成，相當於一整個學年的上課日；小學和中學分別至少37%和34%是網課。

2019/20學年至今，以幼稚園學生為例，實際回校上課日數分別約103、174、81天，即首兩年相等約5至8個月，2021/22年約3個月。

要注意的是，以上提及的回校上課不代表正常上課情況，大部分時間學校須符合教職員及學生接種疫苗達9成的條件，另外面授課須遵從防疫要求，包括半天上課和限制上課人數，故實際學生上課時間或更少。