立法會選舉首投族投票率僅6.6%　投票少於6000人　邊區跌得最勁？

2021立法會選舉投票率僅30.2%，創近年新低。「01研數所」分析選舉事務處提供的票站投票數據，發現30歲或以下選民投票率跌破10%，「首投族」投票率更低至6.6%，而年長者於有投票選民中的比重則進一步放大。



比較各個選區，西貢、沙田東所在的新界東南年輕選民投票率跌幅最大，其次是港島這一區。另外，也有票站投票率接近99%，而這個位於紀律部隊宿位的票站投票率亦超過六成。



年輕選民投票意欲減少，加上政治氣氛較之前緩和，去年地區直選中不同年齡層選民投票均大跌，30歲或以下選民投票率更低於10%，當中21-25歲選民投票率僅6.4%，其次是以「首投族」為主的18-20歲選民，投票率約6.6%，「首投族」投票人數合計僅5,925人。

首投族投票率僅6.6% 年長者選票比重增

對比2019年區議會選舉，各年齡層投票率均下跌45.8個百分點，同樣以18-20歲、21-25歲跌幅最大，投票率分別減少67.9及66.7個百分點。而60歲或以上選民投票率減幅則較小，投票率能達四成或以上。至於比較2016年立法會換屆，投票率亦平均下跌逾30個百分點。

年輕選民投票率大跌之下，各年齡層於佔選票比重越見失衡。以21-25歲市民為例，他們佔整體人口比例4.7%，於登記選民佔約6%，但在低投票率的情況下，他們於有投票選民中的比重縮小至約1.3%。相反，年長選民於選票中的影響力增加，例如66-70歲市民佔整人口約6.4%，於登記選民中佔8.2%，於有投票選民中所佔比重可放大至13.2%。

多區比較：新界東年輕選民投票率跌幅最大

至於比較不同選區，新界東南（西貢、沙田東）及新界東北（大埔、沙田西）兩個選區，30歲或以下年輕選民投票率均只有6%。新界東南25歲或以下投票率更低至5.6%，資料顯示，該區僅577名18-20歲、以及1,640名21-25歲選民有投票。

新界東南及新界東北原屬舊選區劃界下的「新界東」選區，過往多由泛民候選人佔優，區內年輕選民眾多，於2016年換屆選舉中有超過18萬30歲或以下選民投票，為全港最多。以現時劃界比較兩屆立法會選舉投票率，新界東南年輕選民投票率大減54.4個百分點，新界東北亦大跌54.2個百分點。另外，港島東2016年年輕選民投票率為全港最高，去年投票率亦見大跌。

會展票站投票率接近99%

去年選舉共設有633個一般票站，當中以兼用作選委界別專用票站的香港議展票站投票率最高，以地區選票計投票率高達98.5%，其次是三個邊境票站，投票率均達七成或以上。而位於觀塘順利紀律部隊宿舍票站投票率達66.6%，是地區票站之中最高。

投票率最低的票站方面，除了數個位於西貢及離島的票站外，就以將軍澳官立中學、上水天平體育館投票率最低，僅約23%。事實上，在有資料的627個票站中，投票率低於三成的有346個佔多數（約55%） ， 高於三成的只有281個（約45%）。