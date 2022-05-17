逾半港人認為青年上流機會不足　幾多人認為比十年前好？

中文大學香港亞太研究所最新民調顯示，過半數受訪巿民認為青年人向上流的機會不足夠，更有逾6成半認為機會較十年前差。到底現時青年如何理解社會向上流？若青年人離開香港，巿民又會否認為有更大機會發展成功？



中大亞太研究所4月底透過電話抽樣訪問706位18歲或以上巿民，調查巿民對香港社會流動的看法。結果顯示，半數受訪者認為現時青年社會向上流的機會不足夠，僅1成人認為足夠。

調查同時了解受訪者對社會向上流動的看法，「增加財富及發展事業」、「改善生活質素」各有3成人視為社會向上流動。至於教育知識水平和社會影響力則只有17%和6%受訪者認為可反映社會向上流動。

另外，被問及現時與十年前的社會向上流動機會情況時，6成半人認為青年向上流的機會變差。同時有逾4成人認為未來十年會變差，認為會變好的僅佔2成。

巿民認為青年在港向上流動的前景不樂觀，被問到若青年離開香港會否有更大機會發展成功，分別有約17%和21%認為到外國和內地會有更大機會，同時約27%和33%受訪者認為不會，較認為會的多約10個百分點。其餘約一半受訪者則較有保留，認為機會一半半。