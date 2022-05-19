政府研禁Telegram　偶像粉絲群謀對策　即睇邊個MIRROR群組最多人

近日有報道引述消息人士指，由於個人資料私隱專員公署多次向Telegram公司要求刪除違規「起底」訊息，但持續不獲正面回應，政府或頒發禁令，要求互聯網服務供應商於APP平台下架。



有統計指，現時全港有至少140萬人使用Telegram，由於群組功能可容納最多20萬人，吸引不少歌迷和粉絲用作交流之用。假若政府禁用Telegram，有多少群組成員因此受影響？現時主要的偶像粉絲群各有多少人？



以男子組合MIRROR部分成員的後援會群組人數比較，平均每個群組有1.5萬人。據了解，呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）的群組有超過2.4萬人。

由於部分成員的粉絲群組沒有公開連結並需時批核加入，或受後援會規則所限而不能公開群組內容，以上未有列出所有成員的粉絲群，未知三人的粉絲群人數。

參照各Instagram粉絲後援會專頁，「姜濤香港後援會」達8.9萬人追蹤，柳應廷（Jer）和李駿傑（Jeremy）的後援會專頁亦分別有5萬和3萬人追蹤，料三人的Telegram群組亦有1萬至2萬人。

除MIRROR的粉絲外，COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）和ERROR成員郭嘉駿（193）的粉絲群組也有逾2.2萬人。另外歌手洪嘉豪、藝人魏浚笙（Jeffrey）、何洛瑤（Sica）、YouTuber黃浚銘（波仔）等人的群組亦有5000至8000人在內，累計至少25個公開粉絲群擁超過4000人。

政府估計Telegram在香港有10多萬活躍用戶，根據DataReportal《Digital 2022: Global》統計，估計全港至少140萬人使用Telegram。

在政府或禁用程式的消息傳出後，多個後援會群組粉絲熱議應對方法，有網民提出轉到另一可容納大量成員的通訊軟件平台Discord，令Discord近日的下載量急升。