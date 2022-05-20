英國通脹創40年新高　呢類商品按年貴一倍　咁多人要節食慳錢度日

英國通脹持續惡化，4月消費物價指數（CPI）按年急升9%，當地統計部門估計物價通脹或已升至40年高位！多類日用品價格飆升，有一類商品按年貴逾倍，究竟哪類商品加價最影響生活？當地人又如何應對通脹潮？



英國4月消費物價指數升至120，按年升幅達9%，較3月升2.9%。各個主要消費分類價格指數齊升，其中按年飆升超過10%的分類包括住屋相關開支（即住屋、水電及燃料，升19.2%）、交通（13.5%），以及家具及住屋維修（10.5%）。

具體比較各類消費品或服務，能源價格指數按年升近七成最誇張，當中燃油價格更按年飆升一倍，電力價格指數亦按年升逾50%。

食品價格整體按年升6.7%，當中食用脂肪及油類升幅最高，達14.5%，其次是奶及蛋類（9.5%）、魚類（7.9%）、肉類（7.7%）等。

比較各類消費項目價格加幅對整體通脹的影響，住屋相關開支於整體物價按年增幅中佔2.76個百分點，交通價格佔比亦達1.84個百分點，成近期通脹的主要推動力。而住屋相關開支及交通費本來就是當地消費中比重最大的兩項，相關加幅按比例放大，加重當地一般家庭開支負擔。

英國國家統計局估計，物價指數或已達1982年以來的高位。至於當地人如何應對通脹，研究機構益普索（Ipsos）與英國天空新聞合作的民調顯示，有超過四分一受訪英國人為節省開支，曾經減少用餐，接近五分一人表示曾借更多錢度日。