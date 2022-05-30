內地失業率破6%創新高　科企裁員變畢業　畢業生或迎最難就業季

近期多間內地大型科企傳出裁員消息，其中騰訊近日更有傳連核心業務遊戲部亦需裁減人手，早前網絡流傳京東、嗶哩嗶哩向被裁員工發放「畢業須知」，被批是掩蓋裁員的殘忍，究竟裁員情況有多嚴重？疫情下內地失業率創紀錄新高，逾千萬高校生即將畢業，他們的「畢業季」將會有多困難？



受監管風暴、疫情等影響，內地多間大型科技公司業績重創，去年底至今不繼傳出裁員消息。近日內地傳媒引消息指騰訊將撤銷體育、市場營銷、產品等六個部門，更有傳連核心業務遊戲部門亦需裁減10%人手。

阿里巴巴就傳出以「滾動式裁員」代替大動作精簡人手，旗下釘釘、阿里雲等輪流裁減10%至30%員工。另有內媒報道指，即將從美股退市的滴滴出行，年初已裁減佔整體員工20%的人手。面對網民熱議科企裁員消息，內地網信辦早前發文回應指，2021年7月至2022年3月，12間大型科企離職人數共計21.7萬，招聘人數合共29.6萬，淨增長7.9萬。

即將踏入畢業季節，內媒《經濟日報》報道指，今年內地高校畢業生人數將創新高，估計達1,076萬人，今年求職或更「內捲」。求職網站智聯招聘早前發布今年首季「高校畢業生就業市場景氣指數」，最新跌至疫情來新低0.71點，按年下跌0.63點，主要由於招聘需求下降8%，求職數目上升75%所致。

事實上，內地除了互聯網行業處於監管風暴眼之外，教育培訓行業亦受「雙減政策」影響，再加上疫情、防控措施持續，打擊實體經濟，4月全國城鎮調查失業率升至6.1%，是內地自2018年發布這項數據以來首度「破6」。

當中反映青年就業情況的16-24歲青年失業率高見18.2%，數字更已超過以往數年7-8月季節性失業率高峰的水平。