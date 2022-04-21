內地首季GDP 4.8%　疫情下消費增長正轉負　上海封城影響有幾大？

內地公布2022年首季經濟數據，國內生產總值（GDP）按年增4.8%，而自3月起深圳、上海等地相繼出現疫情，實施嚴格防控措施，當月內地消費數據由正轉負。現時上海等城市管控措施仍然持續，對內地經濟影響將有多大？又如何影響一般居民的收入？



國家統計局日前公布今年首季GDP，按年增4.8%，較今年「5.5%左右」的經濟增長目標為低，意味之後三季整體增速，每季要高於5.73%以上，方可達標。

2月起內地多個城市再現疫情，其中深圳於3月實施「半封城」，上海亦於3月底起「劃江封城」，而其後實施的分區防控持續至今，衝擊內需消費。3月內地社會消費品零售總額按年跌3.5%，是自2020年7月以來再度錄得負增長。比較不同消費類型，餐飲收入按年跌幅多達16.4%，商品零售則跌2.1%，當中以金銀珠寶、服裝等跌幅較大，分別都下跌超過10%。

疫情影響多地工廠運作，3月內地工業增加值僅增長5%，較今年1至2月7.5%增幅有所收縮。上海及周邊地區作為內地製造業重鎮之一，不少分析認為疫情或會導致全球供應鏈承壓。

去年上海GDP達4.3萬億元人民幣，在內地城市排第一，若分區管控持續，對經濟影響有多大？ING銀行預測，若相關措施持續整個4月，在無任何刺激經濟措施的情況下，上海GDP將減少6%，並會為全國帶來2%的經濟損失。

至於疫情對一般居民收入影響有多大？首季內地居民人均可支配收入10,345元（每月平均約3,448元），按年名義增長6.3%，增速較2021年首季減慢近半。去年首季居民人均可支配收入9,730元，受2020年低基數效應影響，增長率高達13.7%。