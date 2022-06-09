消費券│4月零售額按月勁升27%　服裝、電器銷售升得勁過超市？

【八達通／支付寶香港AlipayHK／微信支付香港WeChat Pay HK／拍住賞Tap & Go／滙豐PayMe／中銀BoC Pay】政府消費券第二階段5000元有傳最早於6月中容許市民申請轉用另一電子支付平台，亦盛傳指最早7月初派發。2022年消費券第一階段早於4月派發，究竟提振消費效果如何？哪些零售商最受惠？比較2021年發放的消費券，哪一期更能推動市民消費？以下一一話你知！



今年消費券第一階段4月起發放，政府統計處公布，當月零售業總銷貨價值臨時估計為302億元。在疫情趨緩及消費券效應下，4月零售市道明顯反彈，總銷貨價值按月大幅上升26.8%，回升至接近2021年第四季每月平均總銷貨額的315.9億元水平。

至於哪類零售商最受惠？眼鏡、鞋類及衣物配件、服裝、傢具及固定裝置，以及珠寶鐘錶的4月銷貨額按月升幅均高逾50%；按銷貨價值增加額比較，以珠寶鐘錶（按月增加10.9億元）、服裝（10.34億元） 、電器（9.6億元）等增加較多，超級市場銷貨價值大致持平。

疫情下港府連續2年推出消費券，並於2021年8月首度發放，當月本港零售總銷貨額為285.9億元，稍遜於今年4月約302億元的總銷貨額規模，從總銷貨額看來，今年消費券提振效果似乎更明顯。

而比較兩期消費券發放首月各類商店銷貨額，傢具、電器等耐用消費品合計、服裝等上升明顯，超級市場、書報文具及禮品則較上期稍有縮水，反映市民今年或較願意將消費券用於置換家俱、電器及添置新衣上。

疫情轉趨緩和，網購亦隨整體市道上升，但網購佔零售業總銷貨價值的比例轉跌，由3月約11.7%下跌至4月8.2%。