外派僱員生活費排名│香港連續3年全球最高　買杯咖啡貴過紐約倫敦

香港生活成本一向高昂，人力資源公司ECA International發表今年外派僱員生活費用排名，香港連續3年全球最貴，於咖啡店買1杯咖啡的價格，比紐約、倫敦及悉尼更貴。該研究另指去年全球通脹上升，香港受到的影響相對低，但卻有另一原因令香港再度蟬聯最貴城市。



ECA International對企業外派僱員日常購買的貨品及服務進行價格調查，涵蓋全球400多個城市，數據反映2021年3月和2022年3月之間的按年變動。

ECA International的報告指出，過去一年環球通脹對香港的影響相對低，所調查的一籃子消費品價格統計顯示，香港物價按年上升3%，低於全球類似城市的物價升幅；但因為港元與美元掛鈎，匯率保持強勢，令香港再蟬聯外派僱員生活費用最昂貴的城市，自2020年起連續3年位居榜首。

通脹及匯率雙重影響下，香港多類商品均較不少大城市貴，例如香港咖啡店1杯咖啡平均售價約41元（拆合港元，下同），較紐約約40元高約1元；較倫敦33元高出約8元，即香港買杯咖啡比英國約24%；較悉尼約26元更高貴約15元，即香港買杯咖啡比悉尼高達57%。另外，香港1升牛奶平均售價約34元，而同樣容量的牛奶在悉尼約售12元，香港牛奶售價是悉尼的接近3倍。

此外，同樣因匯率強勁，內地多個城市排名均上升，當中上海、廣州均躋身全球外派僱員生活費最高前十名。亞洲其他地區方面，日本物價雖然上漲，但因維持負利率，導致日圓疲弱，令日本城市的物價低於全球許多地區，其中東京在全球排名中下跌三名至第五名。