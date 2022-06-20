全球人才短缺16年來最高　38%港老闆計劃增聘員工　呢行最大需求

受疫情影響，本港2月至4月失業率上升至5.4%，創一年新高。隨著第五波疫情高峰過去，人力資源公司ManpowerGroup 6月14日發布本港第三季就業展望調查，結果顯示38%僱主有意增聘人手，較第二季上升3個百分點。到底哪個行業需求最大？與全球趨勢相比又有何分別？



調查訪問515位僱主，38%受訪僱主預計未來3個月會增加員工，27%計劃縮減員工。整體就業展望指數為11%，較上一季度升2個百分點。

就業展望指數以僱主預期增聘的百分比減去預期減聘的百分比計算，正數代表越多僱主計劃招聘，負數則代表越多僱主計劃減少招聘。



行業方面，本港資訊科技及通訊媒體的就業展望指數最高，其次是餐飲業，而餐飲業的僱主招聘意欲是最高，逾一半受訪者有意增聘人手，較前者高約2個百分點。

隨著全球經濟從疫情復甦，人才需求增加，本港及全球人才短缺升至16年來最高，本港達83%，較全球水平多8個百分點。按全球人才短缺最多的地區排序，香港排第5，首4個地區依次是台灣、葡萄牙、新加坡、中國。

現時本港需求最大的行業是資訊科技與數據，其次是銷售與市場營銷、製造與生產、辦公室行政支援，以及運營與物流。其中，資訊科技和巿場營銷亦是全球需求最大的首2個行業。

報告又指出，就業巿場的復甦與過往不同，雖然現時各行業的人力短缺情況達紀錄新高，但失業率同樣維持高位，勞動參與率停滯不前。過去就有調查指全球每5個機構就有1個於招聘科技人才上遇到困難，並預計未來有500萬個職位被機器淘汰。