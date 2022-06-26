疫下港打工仔勁減21萬人　職位越高流失越多　經理級人員減逾一成

本港3至5月的最新失業率為5.1%，較2至4月的5.4%下跌0.3個百分點，但資料顯示本港就業人數仍然較新冠肺炎疫情前水平大減21萬人，接近整個中西區的人口！而當中重災區酒店及飲食業、進出口業、零售業的就業人數分別都減少逾7萬人，另外職位越高流失越嚴重，其中經理人員減幅更達11.8%，即100個經理職位減少近12個。即看各行、各職級就業人數減少情況。



本港2022年首季就業人數（不包括外籍家庭傭工）約329.5萬人，跌至疫情以來最低水平，並較疫情前2019年第四季約350萬人大幅減少21萬人，規模接近中西區的人口，減幅達6%。而對比疫情之初的2020年首季亦減少12.4萬，超過灣仔的人口，減幅約5.1%。

比較不同行業，備受疫情打擊的住宿及膳食服務、進出口貿易、零售業，2至4月就業規模分別都較2019年同期萎縮超過20%或減少約7萬人。至於與醫療衞生相關的人類保健及社會工作就業人數就較疫情前增加2.8萬人，增幅超過1成，另外郵政及速遞、地產及金融的就業人數同樣「疫」市上升。

疫情下職位越高流失就越多，比較2022年與2019年首季的就業人數，除了深受影響的服務及銷售人員減少逾10萬人外，經理級別人員亦大減5.4萬人，減幅達11.8%；流失主要來自進出口貿易及批發業（減少2.9萬個經理級人員），以及零售、住宿及膳食服務業（減少約1.4萬個經理級人員）。而專業人員也減少約2萬人，較文書支援、非技術人員等職級為多。