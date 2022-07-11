炎夏多區蚊患指數飆升　呢4區達最嚴重級別　附蚊患地圖+應對方法

夏天，為大地帶來蚊蟲！踏入6月本港多區蚊患指數飆升，於64個監察地區中，有近半、30區蚊患指數級別達第3級或以上警戒級別，當中更有4區蚊患指數達到最嚴重第4級，包括上水、西貢、屯門掃管笏，以及位處市區的紅磡。即看你所在區域最新蚊患情況及應對方法。



（註：上圖地點標誌代表區域大概位置，並非誘蚊器實際位置；分區範圍可在此查閱）

踏入夏季，蚊患處處。食環署統計顯示，5月全港白紋伊蚊誘蚊器整體指數達10.5%，較4月的2.2%急升3.8倍，但與去年同期水平相若。

比較各區誘蚊器指數（即白紋伊蚊分布廣泛程度），6月最新數據顯示，64個監察地區中，有4區蚊患指數達到最高第四級（指數達到或超過40%），顯示白紋伊蚊分布非常廣泛，當中上水指數達到55.3%成全港最高，其次是西貢市中心一帶、屯門掃管笏，以及位於九龍鬧市的紅磡。

另有26區達第3級（20%至少於40%），其中觀塘中、啟德北、馬鞍山指數均超過35%，蚊患程度「踩界」接近第4級水平，上月合共有30區達第3級或以上的警戒級別。另外有33區達到第2級（5%至少於20%），包括中環及金鐘、旺角、尖沙咀等市中心地帶；僅1區仍維持在最低的第1級（0%至少於5%），為會展、灣仔港鐵站一帶的「灣仔北」。

按月比較，上水的蚊患指數由5月4.4%飆升38個百分點至55.3%最誇張，屯門掃管笏亦由0.9%上升33.1個百分點至41.8%，元朗市中心指數同樣出現「異動」情況，由5.5%升29.4個百分點至34.9%。另有6區指數按月下降，包括筲箕灣及西灣河、灣仔北、牛寮及木棉山、荔景、九龍灣，以及近期蚊患重災區馬鞍山。

蚊叮蟲咬痕癢難耐，更有機會患上登革熱，病徵包括高燒、嚴重頭痛、肌肉及關節痛等，一旦出現嚴重併發症，可導致死亡。按食環署指引，區內蚊患指數若達第1至2級，物業管理者應進行每周檢查，找出蚊子滋生地點及潛在地點並消除蚊患，市民亦可每周至少檢查家居1次，消除潛在蚊子滋生地點。若達到第3級或以上，須額外再採取特別滅蚊行動，以及聘請滅蟲公司處理。