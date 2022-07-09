聲生不息｜盤點歌手過百首選曲　呢首歌播放量勁過曾比特《初戀》

無綫與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》將於周日（10日）播出最後一集，節目播出2個多月，16位歌手演唱超過100首經典「港樂」，並於微博收穫不少人氣。以下盤點所有歌曲的背景和網民反應，即看在一眾歌手和觀眾心目中的「港樂」是怎樣！



節目為慶祝香港回歸25週年而製作，由國家廣電總局網路視聽司、國際合作司、香港中聯辦宣傳文體部特別指導，邀請16位內地和香港「殿堂級」和「新生代」歌手參與，每集由觀眾投選獲勝歌曲，最後完成一張「聲生不息」港樂時代唱片，消息指唱片更將全線發布並以實體和數碼音樂下載形式銷售。

統計第1期至11期節目，歌手獨唱和合唱超過100首歌，其中，最多來自80、90年代，包括林子祥《分分鐘需要你》、張國榮《風再起時》、張學友《遙遠的她》等，合共佔近7成。年份最久遠的選曲是1957年葛蘭的《我要你的愛》。

而近10年推出的歌曲則有8首，包括2019年鄭秀文《我們都是這樣長大的》、2016年江海迦《圓》和2015年陳奕迅《無條件》。

根據芒果TV音樂上載於YouTube的音樂純享影片，截至7月7日，觀看量最高是葉蒨文《祝福》，達198萬。其次是曾比特演唱《初戀》，達133萬，節目播出當晚更一度登上微博熱搜榜。

按16位歌手獨唱的選曲年份排序，林子祥演唱的歌曲年份最遠，其中不少是他原唱的歌曲，包括70年代的《學生哥》、《蝶變》、《我愛你》等。而年紀最輕的炎明熹選曲最新，分別演唱容祖兒2003年的《心淡》和已故歌手陳僖儀2012年的《蜚蜚》。

而同樣代表香港新生代歌手的曾比特選曲則偏向80、90年代作品，包括林志美《初戀》和王菲《夢中人》，但合唱方面亦有與毛不易對唱2008年由洪卓立原唱的《 彌敦道》。