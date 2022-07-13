港職業死亡創10年新高！疫下奪命意外頻生　地產業出事率排咁前？

本港近月接連發生多宗致命工業意外，職業安全問題備受關注。據勞工處統計，本港2021年致命工業意外按年回升至25宗；而各行業整體死亡個案更多達263宗，創近10年以上新高。死亡個案比率較高的除了建造、運輸等行業外，屬「白領」的地產行業竟亦排在前列，以下即看你所在行業的意外率。



綜合《香港01》報道統計，由2022年初至7月7日，本港已發生至少11宗奪命工業意外，當中以地盤高空墮下事件佔多數。數據亦顯示，自4月下旬疫情緩和、多個行業復工後，奪命事故變得頻密。

據勞工處統計，2021年全年工業意外達8,865宗，較疫情初期的2020年約7,200宗回升23%，當中致命意外個案共有25宗，是2018年以來新高。

至於各行業整體職業傷亡數字，2021年本港合共錄得逾3萬宗工作場所受傷個案，較2020年約2.7萬宗有所回升，但仍低於疫情前水平。然而，同年職業死亡個案卻多達263宗，創近10年新高。

有關職業傷亡情況惡化的原因，勞工組織工聯職安健協會早前指出，疫情下就業環境改變導致趕工、人手壓縮，以及因轉行而對工作內容「生手」等狀況持續，令意外頻生，當中以建造業情況尤其嚴重，促請政府及僱主加強關注職業安全及健康，減少職業意外發生。

比較不同行業，風險較高的建造業去年受傷事件比率，推算每千名僱員高達31宗職業受傷個案，其次是酒店及飲食業、製造業等，每千名僱員職業受傷個案達20宗左右水平，而作為白領或半白領行業之一的地產業，受傷比率亦多達每千僱員約18宗。

職業死亡比率較高的行業方面，去年前3位分別是建造業（每千名僱員0.53宗）、電力、燃氣及廢棄物管理（0.26宗）、運輸、倉庫、郵政及速遞服務（0.22宗）；地產行業以每千名僱員達0.21宗死亡個案比率排第4。

為何地產業會較「高危」？原因之一，是按統計處分類，地產業除包括地產發展、中介等行業外，亦包括地產管理及保養等風險稍高的工種。而勞工處紀錄亦顯示，地產業2019及2020年意外個案中，除了以滑倒及絆倒、物件碰撞等較常見外，從高處墮下、遭移動車子撞倒的意外亦較常見，2類意外更於2019及2020年內共造成4宗死亡個案。