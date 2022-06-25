過勞城市│港67萬人過勞全球第2　東京只排第7　第1位估佢唔到！

港人出名熱衷返工，近期就有研究指香港是全球過勞情況第2嚴重的城市，本港打工仔平均工時比越南、印尼等地還要長，工作與生活平衡排名極低；而日本人雖常常被認為勤力如「社畜」（意思為「公司的牲畜」），但上榜的東京亦只排第7，而過勞情況最嚴重的城市，竟是中東地區極富裕的阿聯酋杜拜。不過，是次調查範圍並不包括中國城市。

其實本港工時近年已稍縮短，不過對於一些行業來說未必是好事，因當中可能涉及失業率增加或員工收入減少等因素。以下即來看看你所在行業的工時變化。



美國智能方案公司Kisi近期發表《2022年全球城市工作與生活平衡》報告，在研究範圍內的51個美國城市，以及全球49個經濟樞紐城市中，香港排名第93，即倒數第7，反映打工仔的工作與生活極不平衡。同時，本港是僅次於阿聯酋杜拜、全球過勞情況第2嚴重的城市，工作過勞比例高達17.9%；按統計處最新公布的本港就業人數374.5萬人去估算，即有約67萬人工作過勞！

另據荷蘭格羅寧根大學的統計，2019年本港打工仔平均每年工作2,147小時，即每周工作41.3小時，比越南（41小時）、印尼（38.8小時）等製造業發達的地區還要長。

事實上，近年本港打工仔的工時已稍有縮短。統計處數據顯示，疫情前（2019年10-12月）本港每周工時中位數約45小時，以5天工作制計即每日9小時，至近期（2022年3-5月）每周減至3小時至42小時，即每日約8.4小時。

比較不同行業，最誇張是住宿及膳食服務業，疫情前每周工時中位數達50小時，至近期縮短8小時至每周42小時，減幅達16%。但工時縮短亦未必是好事，疫情下飲食及酒店業失業、就業不足情況嚴重，對於以時薪、日薪出糧的「炒散」員工來說，工時縮短亦意味著生計受影響。

另外，公共行政、社會及個人服務行的工時中位數原本處於中間水平，行業未有太受疫情影響，工時中位數維持每周45小時，現時成為工時最長的行業。