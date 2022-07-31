18區收入排名大洗牌　新界兩區並列第三　港島南區排名大跌3位

根據2021年人口普查，本港收入中位數達1.95萬元，5年間上升4,000元，升幅達25%，但18區之間貧富懸殊仍明顯。最有富有的中西區與最貧窮的區域收入中位數相差超過3成，另外各區收入排名「洗牌」，新界有個新市鎮躍升全港第3，而港島這個豪宅林立的區域竟連跌3位！



🔽🔽2021年18區收入排名（由高至低）🔽🔽



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2021年本港主要職業每月收入中位數（不包括外籍家傭）達1.95萬元，較2016年中期人口統計時的1.55萬元增加25.8%，亦較2011的1.2萬元增加62.5%。男女比較，2021年男性月入中位數為2萬元，女性為1.7萬元。

18區之中，仍以中西區入息最高，2021年主要職業收入中位數達21,250元，其次是灣仔區（21,000元）。低收入區域方面，2016年時葵青區入息最低，約1.4萬元，而2021年就由葵青、觀塘、黃大仙、深水埗、北區5區並列末席，收入中位數同為1.6萬元。另外，最富有的中西區和最貧窮區域的入息差距明顯，兩者相差達5,250元、即超過32%。

從以上地圖可看出，新界西多區升幅較明顯，包括升幅最高的「大西北」元朗（2021年較2016年升18.7%），以及荃灣（17.6%）和屯門（16.7%），相信原因是元朗、屯門入息水平本就較低，在低基數效應下，升幅變得顯著；而荃灣區於2016年時收入中位已達1.7萬元，至2021年再增加3,000元，可謂是高速增長。

荃灣區因而在18區收入排名榜中再升1位，並與西貢區並列第3名。事實上，荃灣區尤其是荃灣西一帶近年有不少私人住宅落成，帶動區內入息中位數上升。以區議會小選區計算，「祈德尊」分區收入中位由2016年的1.2萬元，急升至2021年的1.9萬元，急增7,000元或58%，與區內樓盤海之戀、柏傲灣等相繼入伙不無關係。

另一方面，本港有5區收入排名下跌，包括沙田、九龍城、南區、深水埗及北區。當中覆蓋淺水灣、赤柱等豪宅區的港島南區更由第6位大跌至第9位！

以區議會小分區劃分，「薄扶林」及「海怡西」收入水平均見下跌，其中坐落有貝沙灣及碧瑤灣等豪宅的「薄扶林」收入中位數由6.5萬元更大跌1.5萬元或23%至5萬元，不過這區界線稍有變動，包括歌手張敬軒曾租住的古老大宅、以及鄰近用作港大教職員宿舍的玫瑰村被劃至另一區，或許也影響了區內入息水平。至於海怡半島第2期所在的「海怡西」則不涉劃界改動，但收入中位數卻由33,750元大減逾1成至3萬元。