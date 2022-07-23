長壽是福？本港人瑞逾1.1萬　比例全球第2高　但貧病長者多到咁

本港出名是長壽之都，最新人口普查顯示，2021年本港百歲或以上長者超過1.1萬人，相當於每1萬人口便有近16名人瑞，佔人口的比例更比日本高，排全球第2。然而，本港長者中貧窮、患長期病的比例不低，意味港人長壽卻不一定幸福。



據統計處人口普查，2021年本港100歲或以上人口達11,575人，較2016年約3,600人增加逾兩倍，較2011年1,890人增加五倍。人瑞中以女性佔多數，去年有8,842名女人瑞，比例達76%，不過人瑞男女比例已較2016年有所拉近，當年男性僅佔15%、女性佔比高達85%。

全球比較，本港人瑞比例亦名列前茅，據聯合國經濟和社會事務部人口司推測，去年本港人瑞比例於全球各地中排名第6位，不過這僅是早前推算的數字，若以本港人口普查中的最新數據比較，本港每萬人口中有15.6名人瑞，比例僅次於人口少於4萬人的歐洲小國摩納哥（人瑞比例為每萬人口約100名人瑞），亦較日本每萬人口約10.6名人瑞的比例高。

可惜，港人長壽卻未必是福，本港長者中貧病者比例不低，2021年本港145萬名65歲或以上長者中，有超過六成、96萬人患有長期病。另外，《2020年香港貧窮情況報告》顯示，即使政策介入後貧窮長者仍多達18.8萬人，佔長者人口超過13%，相當於每10名長者就有1個貧窮。