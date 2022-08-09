智能家居調查│電子門鎖成首要必備品關鍵非保安？　1韓國品牌大熱

智能家居日漸普及，有調查發現本港有7成受訪者認為電子門鎖是智能家居必備設備，超過智能燈具、空氣淨化和冷暖風機等。而約3成受訪者表示正使用電子門鎖，另有4成人考慮轉用。受訪者表示，選用電子門鎖原因主要是有更功能多樣，但較少人認為是因保安原因而轉用，在眾多牌子的電子鎖當中，有1個韓國品牌的產品最多人考慮購買。



門鎖代理商The PLC Group委託生活易網站於今年6月用網上問卷訪問582名受訪者，以了解港人使用智能產品及設備的情況及意見。調查發現，有71%受訪者認為電子門鎖是智能家居必備設備，認為智能燈具及空氣淨化和冷暖風機的受訪者分別有61%及49%。

調查指，28%受訪者表示正使用電子門鎖，另有42%未使用電子門鎖的受訪者正考慮購買。有關選用電子門鎖的原因，近6成受訪用家回覆因為「有更多開門方法」，報告指電子鎖可減少忘記帶或遺失鑰匙的擔憂及煩惱。另有逾4成用家表示購買或使用電子門鎖的原因為「比傳統門鎖有更多保安以外的功能」。不過，僅26%受訪者表示「保安度較高」是使用電子門鎖的主因。

約6成受訪者表示購買時的主要考慮因素包括可靠性及穩定性、產品價格、安全性等。報告指，多數受訪者受訪者（75%）表示會考慮購買Samsung電子門鎖。