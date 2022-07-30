疫下圖書館電子書使用量增2倍　親子書最多　附12個免費館藏資料

一年一度書展順利結束，除了實體書以外，近年電子書受疫情影響開始盛行。根據香港公共圖書館統計，過去兩年的電子書使用量均較2019年上升超過2倍，當中親子童書最受歡迎。政府每年購買電子書的支出達600至700萬元，究竟公共圖書館12個電子書資料庫有哪類型館藏？支援哪種電子設備？



疫情期間，康文署曾數度暫停公共圖書館服務，或縮減開放時間及限制館內人數，令電子書需求急增。公共圖書館其中9個電子書館藏使用量由2019年96萬，急增2.5倍至2020年的339萬，去年雖稍跌至322萬，但仍較2019年多逾2倍。

電子書中，親子童書最受歡迎，2020年最多人借閱的《嗯……便便出來吧！》借閱量達8,934次，較實體書籍更高，同年外借書籍排行榜首位的金庸《射鵰英雄傳》借閱量僅為5,156次。

根據立法會財務委員會文件，2021至22年度的公共圖書館電子書支出預算約為730萬元，較上一年度增約22%，其中購買香港出版社的電子書的開支將增至153萬元，為上一年度的3倍。

截至2021年底，公共圖書館購買和訂閱的電子書達41.8萬項，巿民可透過12個電子書資料庫線上閱讀，涵蓋本地、內地、台灣、外地出版的中英語電子書，部分更提供借閱或下載服務，可以在個人電腦、iOS或Android設備使用。