壽司郎｜日本連爆公關災難　香港排長龍分店增　盈利前景原來這樣

日本壽司店「壽司郎」是香港的人氣食店，疫情期間依然擴充分店並且大排長龍。不過，日本壽司郎近年風波不斷，壽司郎母公司日前公布2022年度第三季業績報告，顯示壽司郎營利有所下降，同時下調全年盈利預測！立睇壽司郎財務狀況。



日本壽司店「壽司郎」是香港的人氣食店。（資料圖片：黃舒慧攝）

日本壽司郎近年公關災難不斷，在去年年底壽司郎曾大打廣告宣傳海膽、螃蟹等期間限定食品，但實際上全國近9成的店舖都未能提供相關商品，導致壽司郎因廣告內容不實而受日本消費者廳警告，並引起顧客不滿。另外，上個月公司推出啤酒半價優惠，又因為沒有註明優惠開始日期，有顧客「中伏」而要付全額，其後部分店的啤酒更被指開店不久就售罄，因而屢次大受批評。

受到大量批評，壽司郎業績表現如何？

2022年度第三季（2021年10月至2022年6月）營業額與去年同期相比有約11.61%的升幅，升幅稍為放緩。海外營業額錄得高達109.4%的增幅；相反，國內營業額的升幅較小，只有4.2%。

不過，營利方面，日本國內營利明顯倒退，由2021年度第三季的192億日元，跌至2022年度的148億日元，跌幅達22.8%；海外方面則轉虧為盈，由21年的錄得5億虧損轉為15億日元營利。

以壽司郎為主力品牌的母公司FOOD & LIFE COMPANIES在報告中亦估計，本年度總營利將為85億日元，較上年度大減62.9%，顯示母公司亦對前境不樂觀。