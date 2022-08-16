失業VS工作不愉快　調查指4成半打工仔要開心　員工忠誠度偏低

現代打工仔絕對奴隸，都市人更愈來愈多講求工作生活平衡（Work-Life Balance），人力資源公司Randstad周一（15日）發布工作趨勢報告顯示，4成半員工寧願失業也不想工作不愉快，其中18至24歲且認同的員工比例更高達6成。此外，香港員工對僱主忠誠度亦較全球平均低，到底香港一眾打工仔期望在工作中得到甚麼？



調查於今年2月21日至3月13日進行，共訪問1,000名18至67歲香港員工。結果顯示，平均4成半受訪者寧願失業也不想工作不愉快，當中18至24歲員工認同的比例更高達6成，其次是25至34歲，近5成員工有同一想法。

香港員工對僱主忠誠度較全球平均低

相比工作，不少員工更重視自己的個人生活和心理，若工作與自己期望發生衝突，員工或選擇離職。調查亦顯示香港員工承諾留在目前公司工作的比例僅52%，低於全球平均，而中國內地員工的比例則高達87%。

44%受訪者曾因為工作與個人生活不符而辭職，而令他們感到高興的事，則包括自由度更大的工作地點和時數，以及加薪。

4成半員工重視培訓及發展 但過去1年未獲培訓機會

另一方面，職場上不少員工亦重視個人發展，約6成受訪者認同培訓及發展的重要性，但只有1成半人過去12個月曾獲得新培訓機會，意味着約4成半員工雖認同培訓的重要，但未有接受到培訓。

至於培訓的種類，各有約5成人有意提升技術能力、軟技能，以及目前位置的成長。報告指出，若企業主動投資員工的發展，將更能吸引積極進取的人才。