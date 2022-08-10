大灣區青年就業計劃│7成人願留下發展　這類男人較適應內地工作

政府去年推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵企業聘請本地大學畢業生派駐內地城市工作，計劃至今大部分參與僱員已在大灣區工作超過半年。有機構研究指出，受訪者認為計劃不太有或完全沒有幫助的比例有所上升。另外，約7成人願意留在大灣區城巿發展，其中年紀較大的僱員和男性僱員較願意逗留工作超過2年。



MWYO青年辦公室在去年9月至10月，以及今年3月至4月透過問卷調查參與計劃的僱員，分別收集140和187份回覆。結果顯示認為計劃對個人發展有幫助的人數比例下跌，特別是專業發展的比例下跌最多，達15個百分點，而認為對專業發展不太有甚至完全沒有幫助的比例則增17個百分點。

報告解釋，現象反映小部分僱員參與計劃後，發現其工作對將來就業未必有直接幫助。

8成參加僱員有內地人脈 較多認為計劃有幫助

人脈對僱員在內地工作發展影響甚大，調查中，超過8成受訪僱員在內地城市有經常聯絡的親戚或好友，而普遍這些僱員對計劃的評價亦較正面，例如63%有內地人脈的僱員認為，參與時的期望已大部分甚至全部達成，而沒有內地人脈的僱員僅有29%有同感，對專業、事業和人生發展幫助的看法差距亦出現同樣情況。

增對工作潛規則和政府資助了解 2類人較願意留內地

僱員已在大灣區城巿工作及生活超過半年，較深入了解內地情況，其中受訪者對工作潛規則和內地政府資助優惠的認識增最多，較第一階段增23個百分點。

至於未來留在內地城巿長遠發展的計劃，調查顯示年紀較大及男性僱員較願意於大灣區逗留工作超過2年，年紀較輕及女性僱員則較多選擇逗留工作2年或以下。