疫情升溫　張竹君稱不排除收緊社交距離措施　呢樣措施最「吸嬲」

新冠疫情反彈，周四（8月25日）單日確診個案達8,579宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前表示，單日確診可能增至萬宗，政府不排除收緊社交距離措施，即引發網民憂慮收緊堂食，影響戲院、健身室等，社交平台隨後出現不少負面討論，即看哪個措施最「吸嬲」。

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其中在討論區上，防疫帖文一直以負面佔多數，而政府不排除收緊措施的最新訊息傳出後，更令負面內容熱度比例增至八成以上。網民擔憂當局再收緊食肆晚市堂食、要求戲院、健身中心等表列處所停開等，會再一次影響日常生活及打擊經濟等。

至於哪些措施最多人討論？最近一周前3位分別是檢疫、口罩及檢測，當中檢測最「吸嬲」，負面內容佔近半數，不少與強制檢測、學校快速檢測安排有關，而正面內容只有不足7%。相反，開關的討論熱度暫未算多，但清一色是正面或中立內容，反映不少網民都期待開關有新進展。

而比較由年初至今，本港社交平台（Facebook、Instagram及討論區）上有關防疫措施的帖文，可發現疫情即使在6月中旬起反彈，但討論聲浪卻未有太大變化，顯示市民關注程度未及以往。