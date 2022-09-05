香港吸引力不再？疫下少一半人才申請入境　來自這國人才跌幅最多

人才短缺是全球各國均要面對的重大問題，而香港出現移民潮、人口老化、生育率下跌等情況，令人才需求功力倍增。政府近年推行多項人才入境計劃，期望吸引世界各地專才，不過數據顯示疫情下連續兩年接獲的申請人數較疫情前少一半，其中來自海外的申請人數下跌最多，尤其是來自澳洲、美國和英國的申請，跌幅超過7成。



輸入人才計劃申請人數急跌一半

現時政府主要設有6個輸入人才計劃，2016年至2019年期間，每年接獲申請總達6.2萬至7.8萬宗。但是，自2020年開始，本港接獲的申請跌至3.8萬個，較2019年少一半，雖然2021年稍增加約千名申請，總申請達3.9萬，但數字與疫情前水平仍有大段差距。

海外申請下跌最多 去年內地申請回升

過往「一般就業政策」吸引最多海外人才及專業人才來港，但近兩年申請人數連年下跌，由2019年的4.5萬跌至2020年1.7萬，2021年繼續跌至1.5萬，較2019年少逾65%。

至於以內地申請人為主的「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」和「非本地畢業生留港／回港就業安排」，2020年同樣錄得明顯跌幅，但2021年有所回升。其中，政府分別在2020年和2021年增加優才計劃的配額，逾8成透過計劃入境的人才來自內地。

澳洲、美國及英國申請跌最多

人才背景方面，去年最多申請人來自內地，其次有英國、日本、美國等，排名與2020年前相若。不過，近兩年非內地的申請人數比例明顯下跌。其中，澳洲、美國及英國的申請人數跌幅最高，比較2021年及2019年，跌幅分別達76%、74%和73%。

去年所有海外國家申請人數下跌，只有來自內地的申請人數回升，雖未恢復疫情前水平，但與2019年相比跌幅約26%，較其他地區低。