香港小姐2022｜今屆候選佳麗偏成熟　一文睇34屆港姐冠軍年齡資料

《2022年香港小姐競選》決賽將於本月25日於紅館舉行，因應早前有6名候選佳麗確診新冠肺炎，無綫電視（TVB）宣布取消準決賽，讓19名候選佳麗直接晉身決賽。港姐參選年齡限制為17歲至27歲，不過今屆入圍的佳麗不少都年紀都偏成熟，當中有4名佳麗更以27歲之齡「趕尾班車」參選，而年齡最小為22歲，19人平均年齡為24.9歲。參考過去34屆港姐冠軍三圍、身高、體重等資料，到底今屆哪位佳麗身材最符合冠軍標準？



先回顧34屆港姐冠軍資料▼▼▼

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香港小姐冠軍之最▼▼▼

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再看2022年19強佳麗個人資料▼▼▼

今屆19強佳麗中不少人被封為翻版明星，「翻版迪麗熱巴」許子萱、「星二代」林卓錡（前名林鈺洧）、「連詩雅師妹」邢慧敏、「翻版孫藝珍」梁超怡、「翻版麥明詩」張光怡等均為大熱人選。而「女版曾比特」、又被暱稱為「爆炸頭」的徐麟是最高學歷佳麗，現就讀於香港大學公共管理學博士一年級，同樣大受網民關注。

回顧過去34屆港姐冠軍，大多人年齡都是25歲以下，不過今屆有12人都是25歲至27歲，當中林卓錡、邢慧敏、張靜婷及何詩琪都是27歲，年紀最小則為獲88年華姐季軍郭秀雲提名的22歲梁家琪。

在身高方面，徐麟、林卓錡、陳銘鳳、邢慧敏及敖嘉揚都是有170厘米或以上身高的高妹，職業為模特兒的林卓錡達176厘米，是19人中最高，不過不及2008年奪冠、高達179厘米的「最hea港姐」張舒雅。而身高最矮的為梁超怡、何詩琪及梁家琪，只有160厘米，不過這並不代表較輸洩，因2020年奪冠的謝嘉怡亦只有160厘米。

過去34年來港姐冠軍平均體重為107磅，今屆有8人少於107磅，當中更有兩人不夠100磅，分別為只有93磅的王子蝶和98磅的張可欣。在身材方面，今屆佳麗的身材較平均，擁35吋上圍的徐麟和何思懿成最豐滿佳麗。

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