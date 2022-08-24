樂壇人氣榜｜Tyson Yoshi互動量高過張敬軒　YT榜張天賦新歌超勁

近年不少新生代歌手彈起，8月份獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）和林家謙的個人演唱會成為城中熱話。另外，由商業電台主辦的《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》將於下月舉行，去年新人歌手張天賦（MC）、張蔓姿、炎明熹等人亦有份參與。《01研數所》定期盤點歌手人氣排名，即看8月份哪位歌手最受關注！



Instagram排行榜：互動量比併

截至8月23日，Instagram互動率最高的是Tyson Yoshi（程浚彥），他月初順利完成4場九展演唱會後，近日發生更衣室遭偷拍事件，引起網民關注，8月份總共獲4.6萬次讚好、留言和分享。

其次，現正舉行紅館演唱會的林家謙，以及嘉賓張敬軒、方皓玟、Serrini（梁嘉茵）等人的互動量亦上升。

YouTube排行榜：觀看量比併

根據YouTube音樂排行榜，8月份最受歡迎的歌曲是張天賦（MC）7月推出的《老派約會之必要》，觀看次數達3.03百萬，大幅超越其他歌曲，第2是炎明熹的《焰》。

年輕人氣歌手社交平台排行榜：追蹤量比併

張天賦（MC）和炎明熹同樣是2021年出道新人，近2年出道的歌手中，MIRROR成員呂爵安（Edan）Instagram追蹤人數最多，達65萬，而ERROR成員郭嘉駿（193）和張天賦（MC）分別排第2、3位。

至於炎明熹則排行第10位，追蹤人數達14萬。不過，炎明熹及同為2021年新人的曾比特於今年前往內地參與音樂節目《聲生不息》，在內地人氣急升，上月節目完結時微博粉絲分別達62萬和97萬。

比賽上月完結，炎明熹返港並推出新歌，曾比特則留在內地接拍綜藝節目《披荊斬棘》。比較二人的社交平台粉絲數據，曾比特現時的微博粉絲升至103萬，相比下，炎明熹的微博粉絲則下跌1千人。至於香港網民較常使用的Instagram，炎明熹增約4,000名追蹤者，曾比特的追蹤人數則未有增長。