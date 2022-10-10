英鎊下跌｜大學一年學費減逾2萬港元　英美澳加紐留學費用一覧

近月英鎊急跌，不少計劃移民或旅遊的家庭受惠，趁機兑換英鎊備用。對有意到英國留學的學生來說，此時以港元兌換英鎊，更令學費和生活費變相減價。到底匯率變動對英國留學費用有多大影響？美國、澳洲、加拿大等熱門留學地點的費用又如何？



2022年英鎊跌勢持續，加上英國政府上月推出被評為歷來最大型的減稅方案，令英鎊急跌，英鎊兌美元曾跌至1.03的低位。現時英國政府已宣布撤回減稅計劃，令英鎊匯率稍回升，但仍未回復去年同期水平。今年9月份1英鎊兌8.77港元，去年同期1英鎊兌10.45港元，跌幅仍多達16%。

各地學費及生活費一覧 英國升學費用下跌

若統一以2021/22年度學費比較，2021年9月時英國留學學費為12.2萬至41.6萬港元，以今年9月份匯率計算，學費為10.1萬至34.6萬港元，較一年前跌超過2萬港元。

受匯率變動影響，英國留學的費用變相減最多，其次新西蘭、澳洲和加拿大學費亦稍有下跌。

除了高等教育升學外，有家長或選擇送子女到外國入讀高中，提早適應環境。根據EF教育網頁資料，英國非寄宿高中收費約為20萬港元一年，寄宿高中為35至45萬港元。受英鎊匯率下跌影響，高中所需學費減少3.2萬至7.2萬港元。

要注意的是，以上僅以現時匯率計算學費變動，亦未包括生活費支出。此外，留學普遍需修讀3至4年，每年所需費用受匯率波動而有所不同。