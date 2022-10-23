港人月均外賣消費1334元　疫下增兩成　港島呢區全港支出最多

外賣平台戶戶送公布新一份本港消費者調查，指疫情下港人平均每月外賣支出大增兩成至1,334元，更有逾五分一人月均消費超過2,000元，而金額最高的區域有灣仔、中西區以及元朗，另外生活百貨送遞服務人均每月消費亦達1,595元，金額最高竟非年輕人，而是這個年齡層！



戶戶送委托市場調查機構於今年9月訪問1,000名本地消費者，分析本港食物及生活百貨送遞服務的最新趨勢。調查顯示，港人平均每月的外賣支出由2019年的1,095元增加了22%或239元至2022年的1,334元。此外，每月外賣花費逾2,000元的受訪者比例由2019年的12%上升至2022年的23%。

分區比較，全港外賣消費最高的灣仔區，月均金額達1,884元，其次是中西區（1,810元）及元朗區（1,810元）。另外，中年消費者愈來愈習慣使用外賣服務，46至55歲的受訪者中，有83%表示過去一年更常使用外賣服務，高於整體水平（77%）。

疫情令餐飲外賣變得盛行，調查顯示，受訪者選用外賣服務主要考慮因素有不願煮飯（36%）、對外賣平台提供的折扣和優惠感興趣（28%）、天氣因素不願外出（26%）等。至於選擇使用哪一間外賣平台會考慮的主要因素，就包括外送準時到達（47%）、餐廳的選擇（40%）、折扣和優惠活動（39%）等。

調查指，香港消費者更常使用送遞服務，逾七成受訪者表示使用生活百貨送遞服務的次數較去年增加，而整體平均每月消費金額達1,595港元。其中，46至55歲的受訪者消費金額最高，達1,931元，而18至25歲的受訪者平均每月消費金額僅為 1,078 港元。