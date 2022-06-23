疫市贏家│網購外賣盛行速遞業收入勁升　人工開支比例竟不斷跌？

疫情衝擊各行業經濟，但亦有行業成為「疫市」贏家！統計處最新發表的《速遞服務業的發展》顯示，2020年本港速遞業業務收益按年增12.8%，其中本地速遞活動收益更按年飆逾5成，但人工開支相對於業務收益的比例卻不斷下降，2020年人工開支所佔比例，較2012年勁跌逾20%，究竟是為甚麼呢？



新冠肺炎疫情影響各行業，但速遞業疫市受惠，收入勁升。（資料圖片）

數據顯示，2020年本港速遞服務業整體業務收益達406.2億元，其中主導市場的國際速遞活動收益達383.8億元，另外本地速遞活動收益達22.5億元。平均而言，2020年每間國際速遞機構收益達2.3億元，每間本港速遞機構收益約810萬元。

2020年速遞服務業整體收益按年增12.8%，其中本地速遞活動更按年升54.4%，創近年新高。

報告指出，本港速遞服務業近年來普遍增長強勁，只有於2018、2019等個別年份因外圍環境出現收縮，而在疫情下更是發展迅速，當中主要受惠於電子商貿及跨境產品運送需求增加等因素，此外政府實施堂食限制及居家隔離措施，令網上訂餐需求增加，亦帶動本地速遞公司的收入上升。

比較速遞業及另外5個較受疫情影響的行業，可見旅遊、住宿、飲食等行業的業務收益指數於2020年多個季度均明顯下跌，至2021年方見反彈。而速遞業務收益指數於2020年第2季起連續4季錄得按年30%-40%的增長，至2021年仍可維持升勢。

統計處另外分析速遞業不同營運開支相對於收益中的比例，其中本地速遞活動的僱員薪酬相對於業務收益中的所佔比率，由2012年的46.9%降至2020年的37.1%，可理解為本地速遞公司每賺取100元的業務收益，勞工成本降至37.1元，較2012年的46.9元大幅減少了9.8元，即約20.9%，而報告指這或與行業利用勞工成本產生收入效率提升有關。