疫情掀行山熱　去年郊遊訪客達1240萬　2024年呢區有新郊野公園

疫情下遠足郊遊成為熱門休閒活動，據立法會新一份《數據透視》，2021年本港郊野公園訪客高達1240萬人次，惟遊人急增亦導致環境受損，同時山嶺意外增加，去年受傷人數較2019年大增四倍。至於討論多年的沙頭角紅花嶺將於2024年正式劃為本港第25個郊野公園。



本港現時有24個郊野公園，佔地合共43,467公頃，約佔全港土地面積的39%。而新一份《施政報告》提及最快會於2024年將紅花嶺495公頃土地劃為郊野公園，建設貫穿深港兩地的生態走廊，屆時本港郊野公園數目將增至25個。

疫情下，郊野公園訪客人數由2019年約1120萬人次，增加11%至2021年的1240萬人。惟訪客急增亦導致不少山徑植被退減或耗損。至於垃圾收集量方面，由於當局在 2017年起移除山徑沿途的垃圾桶，以及因疫情而關閉燒烤場和露營地點等原因，垃圾量於近十年間減半至2021年的1,800公噸。

行山熱潮之下，山嶺意外頻生，2021年共錄得951宗，數字較2019年約215宗急增三倍，共致608人受傷及14人死亡。此外，《郊野公園條例》相關檢控亦由2019年505宗倍增至2021年的1,084宗，罰款總額同樣由2019年約29.1萬元增加逾倍至去年66.7萬元。

主要違例事項包括未經許可在郊野公園駕駛⾞輛或單⾞（佔整體個案的62%）、擅闖郊野公園已封閉範圍（12%）、亂拋垃圾（11%），以及在⾮指定露營地點露營（7%）等。

郊野公園火災次數亦見增加，2017至2021年的5年間共錄得116宗山火，較2012至2016年共97宗增加20%，損毀土地面積亦增加22%至1,437公頃。而為填補被山火燒毀的樹木，漁護署過去10年間於郊野公園種植逾400萬株樹苗。