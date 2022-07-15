I SWIM勢掀游泳熱潮　全港邊區最多人游水？邊個泳池最受歡迎？

夏日炎炎又適逢ViuTV劇集《I SWIM》啟播，相信會掀起一股游泳熱潮。其實不少市民都喜愛游水消暑，到底18區哪區最多人游水？全港哪個泳池最受歡迎？哪個泳池較少人去？本港泳池又是否足夠？



🏊‍♂️《I SWIM》劇照🏊‍♂️



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《I SWIM》由MIRROR成員呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton），P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco），以及魏浚笙（Jeffrey）、黃奕晨（Dixon）、王智騫主演，講述一眾年青泳將之間的競賽及成長。

劇中一眾角色為水運會拼盡全力，揮灑青春熱血，現實中游泳也是本港最受歡迎的運動之一。據前民政事務局去年提交立法會的顧問報告，市民游泳參與率高達11.6%，於最受歡迎運動中排名第3，僅次於緩步跑及健行。

🔽全港公眾泳池位置🔽



康文署數據顯示，疫情前2019年本港44個公眾泳池總入場人次超過1400萬，相當於平均每名本港市民1年去2次泳池；至2020年泳池受疫情影響停開，入場人次大跌約四分之三至約360萬。

至於全港哪一區最多人游泳？按各區泳客數量比較，觀塘區公眾泳池2019年有逾170萬人次入場，為全港最多，其次是灣仔（129.2萬）及深水埗（122.8萬）。

而比較各區泳池入場人次除以區內人口的比例，灣仔公眾泳池入場人次是區內約18萬人口的7.2倍，比例全港最高。灣仔區內有大型泳池如維多利亞公園游泳池等，亦設有全年開放、供團體訓練使用的灣仔游泳池，相信除了當區居民，亦有不少區外泳客造訪。

最受歡迎泳池方面，觀塘游泳池最多人使用，2019年入場人次逾116萬，其次是位於市中心的九龍公園游泳池（80.2萬），以及荔枝角公園游泳池（74.9萬）。其中，觀塘區本身人口多達69萬，而觀塘游泳池亦是近年重建的大型泳池，泳客數量相當可觀。

若不希望太擠擁，也可選擇到較少人的泳池，例如只設嬉水池的屯門賽馬會仁愛堂游泳池，疫情下2020年僅1,600人入場。

根據現行規劃標準，本港按人口應設置17個游泳池場館，現時本港有44個公眾泳池，數目達標，不過規劃標準對游泳池場館數量要求並不高，每28.7萬人口只需設置1個。