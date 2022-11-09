逾九成主要屋苑樓價跌　有藍籌屋苑瀉逾20%勁慘　港島盤有得升？

踏入加息周期本港樓價持續下跌，二手樓頻現低價成交甚至蝕讓。中原地產數據顯示，本港逾九成主要屋苑成交價均按年下跌，十大藍籌屋苑亦無一倖免，當中跌得最多是沙田第一城，10月最後一周實用成交呎價按年大跌21.8%。只有少數屋苑成交價錄按年升幅，而且多數位於港島區。



美國11月3日宣布加息0.75厘，是年內第六次加息。差估署數據顯示，本港私人住宅售價指數自6月起插水，至9月跌至362.1點，回到2019年初水平，而同期中原城市領先指數就由去年10月底186.27點跌逾21點或11.5%至今年10月底164.91點。中原預料，美國月初加息影響會於本月下旬開始顯現，估計指數於月底時或下探至160點低位。分區比較以九龍區指數跌幅最大，按年瀉13.5%或24.4點至156.8點。

跌價屋苑持續增加，於中原統計的逾130個主要屋苑中，有121個、即超過九成屋苑成交價按年下跌。而十大藍籌屋苑亦全數跌價，其中沙田第一城及康怡花園均按年大跌逾兩成，美孚新邨、太古城亦下跌逾19%；黃埔花園、麗港城、新都城、海怡半島均跌超過10%；嘉湖山莊、映灣園減幅則少於一成。

據《香港01》報道，作為新界東大型屋苑，沙田第一城近一個月已錄得至少10宗賬面蝕讓，包括一伙近期以623萬元成交的三房單位，較三年前買入價賬面貶值12%，賣家料蝕近125萬元。

至於全港跌幅最大的兩大屋苑均在新界西，分別是青衣翠怡花園（按年跌25%）及荃灣海濱花園（跌23.3%），其次是新界東的沙田第一城（跌21.8%）及粉嶺中心（跌21.5%）。跌幅前五大中僅有一個港島屋苑，為康怡花園（跌21.2%），九龍區屋苑未有上榜。

僅12個屋苑成交價仍錄按年上升，包括升幅較大的新蒲崗譽‧港灣（升5.2%）、屯門黃金海岸（升3.4%）等，其餘升值樓盤多數位於港島，包括尚翹峰、貝沙灣、禮頓山、禮頓山等。