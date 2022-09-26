加息潮樓價跌！全港八成屋苑成交價跌　九龍區這屋苑年跌兩成最慘

加息周期下本港樓市回落，二手樓頻現超低價成交甚至蝕讓。中原地產數據顯示，本港逾八成主要屋苑樓價都按年下跌，十大藍籌屋苑亦無一倖免，當中美孚新邨9月第二周的平均實用成交呎價，較去年同期大跌逾兩成，成跌價最慘烈屋苑，而新界區卻有上車盤成為抗跌最強屋苑。



美國聯儲局9月22日宣布再加息0.75厘，為年內第5次加息，本港多間銀行跟隨。今年加息周期下，差估署7月私人住宅售價指數按年跌逾5%至376.1，接近2020年疫情早期水平。

至於哪些屋苑跌得最慘？翻查中原地產主要屋苑成交數據，美孚新邨今年9月第二周的平均實用成交呎價跌至約11,630元，較去年同期的約14,700元，大跌逾20%，創全港最大跌幅。作為九龍區老牌屋苑，報道指美孚新邨近期有多宗移民盤劈價成交，包括一個實用面積437平方呎的高層單位減至495萬元成交，為近5年首次跌破500萬元。

美孚新邨近期有多宗移民盤劈價成交，包括一個實用面積437平方呎的高層單位減至495萬元成交，為近五年首次跌破500萬元。（資料圖片）

另外九龍灣德福花園、鰂魚涌南豐新邨、南區海怡半島、奧運帝峰‧皇殿等，同期成交價亦錄得接近兩成的按年跌幅。而十大藍籌屋苑亦無一倖免，除了前述美孚新邨、海怡半島，將軍澳新都城及沙田第一城等均錄得雙位數跌幅，而跌幅較輕微的只有上車盤嘉湖山莊，成交實用呎價按年跌約1%至最新10,689元。

上圖顯示，在中原地產公布數據的134個主要屋苑中，有116個屋苑9月第二周成交呎價均按年下跌，比例達87%。比較各屋苑平均呎價及按年變動，可發現港九主要屋苑呎價越貴，跌幅越微；而新界兩區情況則相反，更有數個實用呎價約1萬至1.5萬的屋苑，成交價不跌反升，如黃金海岸、大興花園、新元朗中心等。